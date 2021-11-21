Данные Минздрава по состоянию на 20 ноября свидетельствую о том, что в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 18 регионов Украины и Киев.

В "красной" зоне сейчас находятся такие области: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и столица Украины.

В "оранжевой" зоне – Закарпатская, Полтавская и Харьковская области, в "желтой" – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности свидетельствуют о том, что в самого высокого уровня заболеваемости Covid-19 (относительно количества населения) достигли жители Николаевской и Полтавской области.

Между тем, мы сообщали о том, что по состоянию на 20 ноября в Киеве за сутки выявили 1484 больных коронавирусом. При этом 40 человек умерли.

Ситуация во всей стране куда более радужная: за прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине подтвердились 10 635 новых случаев заражения коронавирусом. Вчера показатель находился на уровне 18 250 человек, то есть уменьшение составило почти 2 раза.