Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что с 6 декабря в Украине изменится срок действия "желтого" ковид-сертификата о вакцинации. Вместо 120 дней он будет действительным всего 30.

Об этом Виктор Ляшко заявил сегодня во время брифинга.

"Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря сократится до 30 дней. Ранее он был действительным 120 дней. "Желтый" сертификат - это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19", - рассказал Ляшко.

Кроме того, министр напомнил, о минимальных возможных интервалах для введения вторых доз вакцин:

Pfizer - 21 день;

Moderna - 28 дней;

CoronaVac - 14 дней;

AstraZeneca - 28 дней.

Мы писали о том, что в Украине за день почти в два раза подскочило число случаев коронавирусом, выявленных за сутки. Вчера сообщалось о 5 804 новых пациентах, сегодня - о 10 554. Кроме того, вчера в нашей стране сделали 226 059 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 71 124 человека, 154 935 человек получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

"Страна" также информировала о том, что с 6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Основные изменения коснутся жителей "желтой" зоны, там ограничения ужесточат.