В Украине за сутки почти в два раза подскочило число случаев коронавирусом, выявленных за сутки. Вчера сообщалось о 5 804 новых пациентах, сегодня - о 10 554.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом 30 ноября в Facebook.

Среди 10 554 новых пациентов с ковидом 846 детей и 197 медиков. В больницы вчера попали 1 749 человек. За сутки зафиксирован 561 летальный случай болезни. Выздоровели 25 318 человек.

Кроме того, вчера в нашей стране сделали 226 059 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 71 124 человека, 154 935 человек получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 3 438 381 случай коронавируса. Из них 85 975 оказались летальными. 2 946 032 человека выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что днем ранее в Украине впервые почти за два месяца число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 6 тысяч.

Кроме того, мы сообщали о том, что по состоянию на понедельник, 29 ноября, пять регионов Украины и Киев уже были готовы к выходу из красной зоны карантина.

Впрочем, ранее Луганская и Львовская области, где уже стабилизировалась ситуация с ковидом, отказались выходить из красной зоны карантина и смягчать ограничительные меры.