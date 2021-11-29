Деформация сердечной мышцы, которая может привести к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, наблюдается в течение года у 58% людей, перенесших COVID-19.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на годовые кардиологические исследования, проведенные учеными Тюменской области, и на заявление автора исследования, завлабораторией Тюменского кардиологического научного центра - филиала Томского НИМЦ, доктора медицинских наук Елены Ярославской.

"У нас есть показательная находка - стрейн, или деформация миокарда (сердечной мышцы). Когда мы сравнили первые результаты обследования перенесших пневмонию COVID-19 через три и 12 месяцев после выписки из стационара, мы увидели ухудшение показателей стрейна. Через три месяца ухудшение (деформация миокарда) наблюдалось у 28%, а через год - уже у 58% обследуемых", - сообщила медик.

Появление деформации миокарда с высокой долей вероятности говорит о развитии в будущем хронической сердечной недостаточности.

Ярославская добавила, что была обследована группа из 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья - в том числе, пациенты, не имевшие никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Их объединяли только перенесенная ковид-пневмония и желание участвовать в эксперименте.

В дальнейшем ученые намерены исследовать выявленное нарушение стрейна, чтобы установить, в каком проценте случаев он вызывает хронические заболевания, а также при помощи каких методов можно вернуть его в норму.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ рассказали украинцам о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему. По данным МОЗ, пациенты, которые до инфицирования COVID-19, имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, более уязвимы к тяжелому течению коронавирусной болезни или смерти. В то же время часто проблемы с сердечно-сосудистой системой развиваются у пациентов из-за COVID-19, которые до этого их не имели.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали украинцам о постковидном синдроме и дали советы, как восстановиться после него.