Центр общественного здоровья при Минздраве Украины анонсировал неделю здорового сердца и опубликовал памятку из восьми простых шагов, как снизить риск сердечных заболеваний.

Об этом сообщает ЦОЗ Украины в официальном аккаунте Facebook в понедельник, 27 сентября.

В сообщении Центра общественного здоровья говорится, что людям часто бывает трудно менять свои пищевые привычки, но знание того, каким образом можно улучшить рацион, поможет выбрать вектор движения к здоровому сердцу и снизить риск сердечных заболеваний. ЦОЗ рекомендует:

Контролируйте размер порций, чтобы не съесть больше калорий, чем вам нужно. Для этого выбирайте маленькие тарелки или миски, ешьте низкокалорийные продукты, богатые питательными веществами и уменьшайте потребление пищи из фаст-фудов. Овощи и фрукты богаты витаминами и минералами. Некоторые вещества, содержащиеся в этих продуктах могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Овощи и фрукты мойте, храните нарезанными в холодильнике, чтобы вы могли их брать как перекусы. Выбирайте блюда, где основными ингредиентами являются овощи, например, салаты. Цельнозерновые продукты - это источник клетчатки и питательных веществ, играющих важную роль в регулировании кровяного давления и здоровье сердца. Выбирайте цельнозерновую муку и хлеб, употребляйте каши с высоким содержанием клетчатки: бурый рис, гречка, ячмень, овсянка. Ограничьте потребление трансжиров. Это поможет снизить уровень холестерина в крови и риск развития ишемической болезни сердца. Читайте этикетки продуктов, избегайте тех, в составе которых есть гидрогенизированные жиры. Рекомендуется потреблять оливковое масло, растительные и ореховые масла, орехи и семена, авокадо. Выбирайте нежирные белки. Это могут быть нежирные виды мяса, птица и рыба, нежирные молочные продукты и яйца. Бобовые - фасоль, горох, чечевица - хорошие источники белка с низким содержанием жира. Уменьшите количество соли (натрия хлорида) в пище. Взрослым рекомендуется потреблять менее 5 гр соли в день вместе с той, которую добавляют в блюда. Заправляйте еду специями и травами, не содержащими соли. Планируйте заранее и создавайте ежедневное меню. Вы знаете, какие блюда лучше употреблять, а какие ограничить, поэтому можете составить меню на неделю или на несколько дней. Не будьте к себе слишком суровыми. Очень важно, чтобы основой вашего питания была здоровая пища. Конфета или маленький кусок пирожного не испортят ваш рацион, если вы едите их не постоянно, а как исключение.

МОЗ объявил неделю здорового сердца в Украине. Фото: Facebook/МОЗ Украины

Планируйте меню с мыслью о здоровом сердце. Обращайтесь за помощью к врачу, который поможет выбрать правильный рацион, подходящий именно вам. Узнавайте больше о профилактике сердечных болезней и питание во время наших недельных активностей.

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