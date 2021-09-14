Сегодня, 13 сентября, в Центре общественного здоровья Минздрава рассказали о том, почему важно пить воду и как поддерживать водный баланс.

Об этом ЦОЗ написали на своей Фейсбук-странице.

Как пишет ЦОЗ, чтобы правильно поддерживать водный баланс, необходимо ставить стакан с водой на видном месте и "наблюдать, как выпиваем ее", даже когда кажется, что не пить не хочется.

Также в Центре общественного здоровья пояснили, почему действительно важно пить достаточно воды:

Вода поддерживает нормальную температуру тела;

Она смазывает наши суставы - обеспечивает наше движение;

Даже защищает спинной мозги другие чувствительные ткани организма;

Улучшает метаболизм и насыщает организм энергией.

Ранее в Центре общественного здоровья рассказали о том, сколько нужно есть овощей для поддержания крепкого здоровья.

Также мы писали, что в МОЗ украинцам объяснили, сколько и какого цвета овощей и фруктов нужно есть, чтобы оставаться здоровыми.

Кроме этого, медики напомнили о важности мытья рук, которое необходимо даже, если кисти были защищены перчатками.