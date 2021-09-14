В МОЗ украинцам напомнили о пользе воды и поддержании водного баланса
Сегодня, 13 сентября, в Центре общественного здоровья Минздрава рассказали о том, почему важно пить воду и как поддерживать водный баланс.
Об этом ЦОЗ написали на своей Фейсбук-странице.
Как пишет ЦОЗ, чтобы правильно поддерживать водный баланс, необходимо ставить стакан с водой на видном месте и "наблюдать, как выпиваем ее", даже когда кажется, что не пить не хочется.
Также в Центре общественного здоровья пояснили, почему действительно важно пить достаточно воды:
- Вода поддерживает нормальную температуру тела;
- Она смазывает наши суставы - обеспечивает наше движение;
- Даже защищает спинной мозги другие чувствительные ткани организма;
- Улучшает метаболизм и насыщает организм энергией.
Ранее в Центре общественного здоровья рассказали о том, сколько нужно есть овощей для поддержания крепкого здоровья.
Также мы писали, что в МОЗ украинцам объяснили, сколько и какого цвета овощей и фруктов нужно есть, чтобы оставаться здоровыми.
Кроме этого, медики напомнили о важности мытья рук, которое необходимо даже, если кисти были защищены перчатками.