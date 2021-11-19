Многим людям вернуться в обычную жизнь после перенесенного COVID-19 довольно сложно. Хотя большинство и болеет в достаточно легкой форме, это не значит, что именно вы сможете избежать осложненного течения болезни. Ведь заранее узнать, как конкретный человек перенесет заболевание – невозможно.

В то же время даже у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирусную болезнь, может наблюдаться так называемый постковидный синдром или длительный ковид (long COVID-19).

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в четверг, 18 ноября.

В Минздраве рассказали, что такое постковид.

Признаки и симптомы, возникающие после перенесенной коронавирусной болезни, невозможно объяснить никаким диагнозом. Такое состояние может занять от 5 до 12 недель или дольше.

Британские исследования указывают, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого десятого – в течение 12 недель.

Постковид характеризуется длительным восстановлением после инфицирования COVID-19, различными клиническими проявлениями: слабость, упадок сил, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушение сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы и т.д.

Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома. Их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

Для восстановления после перенесенного коронавируса в МОЗ советуют соблюдение сна и сбалансированного питания, умеренную физическую активность, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, прогулки на свежем воздухе.

Также следует обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеют место. Следует консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния.

В МОЗ напоминают, что снизить риски попасть в больницу и потерять здоровье или даже жизнь в результате COVID-19, помогает исключительно вакцинация.

В МОЗ рассказали о постковидном синдроме. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает реальным риск нехватки в 2022 году более миллиарда специальных шприцев, используемых для прививок. Это чревато замедлением темпов плановой вакцинации.

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