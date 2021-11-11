Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает реальным риск нехватки в 2022 году более миллиарда специальных шприцев, используемых для прививок. Это чревато замедлением темпов плановой вакцинации.

Как передает ТАСС, об этом заявила 9 ноября на брифинге в Женеве старший советник подразделения ВОЗ по доступу к лекарствам и медицинской продукции Лиза Хедман.

"Мы высказываем реальную озабоченность тем, что можем столкнуться с нехваткой шприцев для иммунизации, что в свою очередь может привести к серьезным проблемам: замедлению усилий по иммунизации, проблемам с безопасностью", - отметила она.

Хедман пояснила, что ежегодно в мире промышленные предприятия способны произвести около 6 млрд шприцев для прививок. И в 2022 году может возникнуть дефицит более чем в миллиард шприцев.

Хедман напомнила, что в 2021 году было сделано более 6,8 млрд прививок от COVID-19. Это почти в два раза больше, чем число плановых прививок от других болезней. Таким образом, для вакцинации от коронавируса потребовалось почти в два раза больше специальных шприцев, используемых для иммунизации, чем для вакцинации от других болезней.

Одним из серьезных последствий нехватки шприцев для вакцинации может стать, как считает Хедман, "замедление рутинной иммунизации и предоставления других услуг здравоохранения". Межу тем отсутствие необходимых прививок в детском возрасте будет сказываться на здоровье детей на протяжении многих лет. Кроме того, нехватка может привести к тому, что шприцы будут использовать повторно, а это - "очень небезопасная практика", отметила старший советник.

В этой связи Хедман рекомендовала заблаговременно планировать потребности в шприцах, чтобы избежать "покупательской паники" и возникновения ситуации, которая была на начальном этапе пандемии коронавируса, когда дефицитными оказались персональные защитные медицинские средства.

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