В США группа экспертов в области здравоохранения, которую назначило американское правительство, рекомендовала регулятору одобрить таблетки от коронавирса "Молнупиравир" компании Merck для взрослых пациентов из группы высокого риска.

Об этом сообщает AFP.

13 экспертов из группы проголосовали "за", 10 - "против". Теперь ожидается, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в скором времени выдаст разрешение на использование препарата в экстренных случаях. В таком случае таблетки от Merck станут первым разрешенным пероральным препаратом для лечения COVID-19 в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе компания Merck, известная как MSD за пределами США и Канады, опубликовала полные результаты клинических испытаний с участием 1 400 человек. Они показали, что таблетки снизили риск госпитализаций и смерти на 30 процентов, что является значительным результатом, хотя и более скромным, чем ранее объявленная цифра в 50 процентов, которая была основана на анализе половины пациентов.

Напомним, Кабмин хочет закупить для украинцев экспериментальные лекарства от ковида. В том числе - таблетки "Молнупиравир" от компании Merck.

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