Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, зафиксировали ли в Украине случаи заражения новым штаммом "Омикрон". По его словам, пока этого варианта коронавируса в Украине нет.

Об этом министр сообщил во время брифинга в понедельник, 29 ноября.

Как объяснил Виктор Ляшко, в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID-19.

"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", - заявил министр.

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и почему в мире бьют тревогу. Первые десятки заражений произошли в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге.

В то же время в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" недостаточно изучен, и на данный момент рано делать выводы о том, что он может быть опаснее дельта-варианта. В частности, пока неизвестно, оказался ли "Омикрон" более трансмиссивным — легче ли он передается от человека к человеку.

Также мы сообщали, что согласно одной из гипотез ученых, новый штамм коронавируса "Омикрон" мог зародиться в организме инфицированного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью вылечиться.