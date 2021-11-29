Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что у людей, уже переболевших Covid-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сказано в выводах ВОЗ, опубликованных на сайте организации.

В ВОЗ также заявили, что используемые на данный момент ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм вируса. Исследования продолжаются, чтобы определить, есть ли какое-либо влияние на другие типы тестов, включая тесты быстрого обнаружения антигенов.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения объявили, что предварительные данные свидетельствуют о возможном повышенном риске повторного заражения "Омикроном" (то есть люди, которые ранее были заражены Covid-19, могут легче заразиться "Омикроном") по сравнению с другими вариантами вируса, вызывающими беспокойство. Более подробную информацию на этот счет обещают обнародовать в ближайшее время.

"ВОЗ работает с техническими партнерами, чтобы понять потенциальное влияние этого варианта на наши существующие контрмеры, включая вакцины. Вакцины по-прежнему имеют решающее значение для снижения тяжелых заболеваний и смертности, в том числе против доминирующего циркулирующего вируса "Дельта". Современные вакцины остаются эффективными против тяжелых болезней и смерти", – рассказали в ВОЗ.

Напомним, "Страна" писала о том, что у ВОЗ недостаточно данных, чтобы считать новый штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты".

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