Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление №1236, усилив карантинные правила прежде всего для непривитых от коронавируса граждан Украины.

В первую очередь изменения в постановлении №1236 коснутся регионов, находящихся на желтом уровне эпидемиологической опасности.

"Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих. Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки". – заявил глава МОЗ Украины Виктор Ляшко.

На красном уровне запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

проведение массовых мероприятий; работа заведений культуры.

Важно, что эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

В пределах желтого уровня будут запрещены:

работа учебных заведений, в которых вакцинированы по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

Добавлены новые нормы и для зеленого уровня. Добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Эта норма также будет действовать и на желтом уровне. То есть, если регион находится на желтом уровне, то общественный транспорт в конкретном населенном пункте должен соблюдать такие правила перевозок.

Действующими для любых уровней эпиднебезопасности остаются в силе следующие нормы, которые не отменяются и при наличии документов о вакцинации:

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Все остальные ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет один из документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);

Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную семейным врачом или прививающим врачом.

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Раньше он действовал 120 дней.

Минимально возможные интервалы между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

"Желтый" COVID-сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных учреждений на красном уровне эпиднебезопасности.

Лица, прибывшие из Российской Федерации и находившиеся на ее территории более семи дней в течение последних двух недель, подлежат самоизоляции. Самоизоляция должна продолжаться 14 суток. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращен даже при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19. Ранее указанная норма касалась и тех граждан, прибывающих из Республики Индия.

Дополнительно разрабатываются изменения в Постановление, обязывающие вернувшихся из стран путешественников, где обнаружили штамм "Омикрон" отбывать самоизоляцию.

Для работы учебных заведений в условиях карантина сотрудники должны быть вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины против COVID-19 для желтого уровня и двумя дозами – для красного уровня.

В случае, если сотрудник имеет противопоказания к проведению прививки или недавно переболел COVID-19, то должен предоставить соответствующее медицинское заключение или сертификат о выздоровлении.

Для соблюдения карантинных требований сотрудники общественных учреждений должны проверять у посетителей все COVID-сертификаты в способе считывания QR-кода мобильным приложением "Дія".

После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус сертификата COVID: действующий/недействительный. Без проверки и считывания сертификат COVID не считается предоставленным и проверенным.

Важно, что для считывания не требуется дополнительных приложений или средств – достаточное своим "Дією" считать QR-код.

Работники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификатов или проверять их визуальное наличие – уполномоченный работник заведения должен на входе в помещение измерить термометром температуру посетителя и считать смартфоном QR-код его COVID-сертификата.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

В то же время, начиная с оранжевого уровня, местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ ожидают спада Covid-волны в Украине к Новому году.