Украина будет создавать условия для вакцинирования от коронавируса жителей аннексированного Крыма и неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам Верещук, ее ведомство уже прорабатывает вопрос организации этого процесса.

Прививать, как объяснила министр, намерены прямо на КПВВ.

"Я вернулась с Донецкой и Луганской области. Сейчас мы этот вопрос обсуждаем и реализовываем там: чтобы врачи были прямо на админгранице, на пункте пропуска, которые могли бы привить", - сообщила она.

Верещук добавила, что Минздрав готов предоставить для этого вакцину, нужны лишь врачи и места для их работы.

Напомним, сейчас Россия проводит массовую вакцинацию "Спутником" на Донбассе и в Крыму. Как объяснила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха, украинцы, сделавшие прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V", могут ревакцинироваться в Украине препаратами AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

Между тем, в России заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что процесс предварительной квалификации вакцины от коронавируса "Спутник V" входит в финальную стадию. Группа специалистов скоро посетит Россию для подготовки нужных документов.

В то же время Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что не примет решение о сертификации "Спутник V" как минимум до первого квартала 2022 года.