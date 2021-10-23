Украинцы, сделавшие прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V", могут ревакцинироваться в Украине препаратами AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

Об этом заявила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха, передает "Дом".

Так, сейчас Россия проводит массовую вакцинацию "Спутником" на Донбассе и в Крыму. В связи с этим, утверждает Волоха, есть необходимость в разработке рекомендаций по ревакцинации на подконтрольной Киеву территории.

"Спутник" — это векторная вакцина, и она похожа по действию на вакцину AstraZeneca. А раз после AstraZeneca разрешают делать прививку вакцинами Pfizer или Moderna (то есть вакцинами, сделанными на платформе мРНК), то подобное разрешение, в принципе, может быть и после вакцинации "Спутником", - уточнила она.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств не примет решение о сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" как минимум до первого квартала 2022 года.

Также мы писали, что российской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу после вакцинации "Спутником V".