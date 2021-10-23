Украинцам рассказали, что делать после прививания российским "Спутником". Фото: rferl

Украинцы, сделавшие прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V", могут ревакцинироваться в Украине препаратами AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

Об этом заявила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха, передает "Дом".

Так, сейчас Россия проводит массовую вакцинацию "Спутником" на Донбассе и в Крыму. В связи с этим, утверждает Волоха, есть необходимость в разработке рекомендаций по ревакцинации на подконтрольной Киеву территории.

"Спутник" — это векторная вакцина, и она похожа по действию на вакцину AstraZeneca. А раз после AstraZeneca разрешают делать прививку вакцинами Pfizer или Moderna (то есть вакцинами, сделанными на платформе мРНК), то подобное разрешение, в принципе, может быть и после вакцинации "Спутником", - уточнила она.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств не примет решение о сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" как минимум до первого квартала 2022 года.

Также мы писали, что российской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу после вакцинации "Спутником V".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.