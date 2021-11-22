В Украине впервые за полтора месяца число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, опустилось ниже отметки в 8 тысяч. В прошлый раз менее 8 тысяч новых пациентов с ковидом фиксировали 4 октября, когда сообщалось о 4 821 новом случае болезни, выявленном за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook пресс-службой Минздрава.

Так, за прошлые сутки в Украине выявили 7 464 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов 579 детей и 74 медика. В больницы вчера попал 2 501 пациент с коронавирусом. 326 случаев Covid-19 оказались летальными. 10 540 человек выздоровели.

Кроме того, вчера прививку от коронавируса сделали 99 826 человек. Из них 29 382 получили первую дозу вакцины, 70 444 человека - вторую дозу.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 340 407 случаев коронавируса. Из них 81 598 оказались летальными. 2 773 490 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что на этой неделе регионы Украины постепенно начнут покидать красную зону карантина. В Минздраве назвали две области, которые первыми покинут ее, это Львовская и Луганская области.

Также мы сообщали, что в Украине планируют смягчить правила перевозок в общественном транспорте для красной зоны карантина.