Президент России Владимир Путин в ходе встречи с замдиректора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым сообщил, что готов поучаствовать в испытании назальной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Я могу принять участие в этом эксперименте?" - спросил президент после рассказа Логунова об испытаниях этой формы вакцины.

В ответ на это Логунов сообщил, что глава государства "безусловно может принять участие", добавив, что для этого понадобится подписание соответствующего соглашения.

"Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать", - заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от COVID-19 "Спутником Лайт".

Путин вакцинировался от коронавируса еще весной - российским препаратом "Спутником V". Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Путин утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.

Помимо этого, мы писали о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение лекарства от коронавирусной инфекции в виде таблеток Lagevrio (Molnupiravir) производства фармацевтических компаний MSD и Ridgeback Biotherapeutics.