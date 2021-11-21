Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от COVID-19 "Спутником Лайт".

Об этом глава государства сообщил во время встречи с замдиректором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", - заявил Путин.

При это президент добавил, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", - рассказал он.

Напомним, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса еще весной - российским препаратом "Спутником V". Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Путин утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.

Уже в середине сентября Путин рассказал, что несколько человек в его самом близком окружении заболели коронавирусом, поскольку поздно ревакцинировались. В связи с этим он принял решение уйти на самоизоляцию.

Впрочем, 29 сентября Путин во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вышел из самоизоляции.