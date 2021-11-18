Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало рассматривать заявку на получение временного регистрационного удостоверения для вакцины Nuvaxovid производства американской фармкомпании Novavax.

Об этом говорится в пресс-релизе европейского регулятора.

По данным ЕМА, оценивать препарат будут по ускоренному графику, вывод могут сделать в течение нескольких недель, "если представленные данные достаточно полные, чтобы доказать эффективность, безопасность и качество вакцины".

Возможность ускоренного рассмотрения связана с тем, что EMA "уже оценила значительную часть данных препарата в ходе последовательной экспертизы".

"Если EMA придет к выводу, что преимущества Nuvaxovid перевешивают риски, связанные с защитой от коронавируса, то оно порекомендует предоставить условное разрешение на продажу. Затем Европейская комиссия ускорит процесс принятия решений с целью предоставления условного разрешения на продажу, действительного во всех государствах-членах ЕС и ЕЭЗ, в течение нескольких дней", - добавил регулятор ЕС.

Напомним, летом в Novavax заявили о 90% эффективности своей вакцины против коронавируса.

Кроме того, мы писали, что Украина еще в феврале договорилась о получении пяти миллионов дополнительных доз этой вакцины. Изначально в страну должны были поступить 15 миллионов доз. Однако позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала контракты на покупку 10 млн доз вакцины Novavax. Препарат еще не поступил в нашу страну.