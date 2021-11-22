Во Франции правительство заявляет, что пятая волна коронавируса в стране уже "начинается молниеносными темпами". Поэтому там хотят ужесточить контроль за использованием ковид-сертификатов.

Об этом сообщает Le Figaro.

Представитель правительства Франции Гибриэль Атталя сказал, что "пятая волна начинается молниеносными темпами". По его словам, количество выявляемых случаев заражения в стране за прошедшую неделю выросло практически на 80%. Он также анонсировал, что власти намерены добиваться использования санитарных паспортов более жесткими методами.

"Логика санитарного паспорта состоит в том, чтобы наложить ограничения на непривитых, а не на вакцинированных", - сказал Атталя.

Перед этим Минздрав страны сообщал о примерно 22,6 тысячах новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, "Страна" писала о том, что 12 ноября Франция пополнила список стран Евросоюза, которые остаются открытыми для украинцев.

Также мы писали о том, что во Франции людям младше 30 лет рекомендуют не использовать вакцину Moderna из-за риска миокардита.

Кроме того, мы писали, что недавно глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости ковидом.