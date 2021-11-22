Российский врач-невролог Павел Хорошев назвал неожиданное последствие перенесенной коронавирусной инфекции. Новым "побочным эффектом" COVID-19 стало заикание.

Об этом он рассказал в разговоре с Ura.ru

"Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID-19 может быть почти все. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток", - сообщил медик.

Врач добавил, что инфекция также может привести к тромбозу, ишемии и инфаркту данной группы нервных клеток.

Хорошев сравнил коронавирус с рассеянным склерозом. По словам медика, и то и другое может вызвать симптоматику в любом месте у человека.

Он уточнил, что COVID-19 способен вызвать воспаление в любом органе и даже привести к массивному тромбообразованию - это может грозить ишемией или инфарктом тканей.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения впервые официально описала постковидный синдром (long COVID), от которого страдают до 20% переболевших COVID-19.

Кроме этого, "Страна" перечисляла анализы, которые помогут определить постковидный синдром.