Циркулирующий на территории Японии Дельта-штамм COVID-19 мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации".

Об этом в интервью газете The Japan Times заявил руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэгруппа.

"Вариант коронавируса "дельта" в Японии передавался с высокой скоростью и вытеснял другие варианты. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии. С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации", - пояснил Ицуро Иноуэ.

По результатам исследования, значительная часть мутаций в Дельта-штамме в Японии произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность вируса "исправлять" имеющиеся ошибки.



"Если бы вирус был "жив и здоров", то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и вакцинация не могут в ряде случаев предотвратить заражение даже после полной вакцинации", - уточнил ученый.

Еще один японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано, отвечая на вопрос издания прокомментировать открытие команды Иноуэ, сообщил, что белок nsp14 действительно имеет "чрезвычайную важную функцию по защите нуклеиновых кислот вируса от разрушения".



"Исследования показали, что вирус с поврежденным белком nsp14 значительно теряет в своих возможностях воспроизводиться, поэтому это может быть одним из факторов, стоящим за резким падением числа новых случаев заражений", - заявил эксперт. Добавив, что "реагент, способный "укротить" этот белок, может стать потенциальным лекарством".

Как объяснил профессор Иноуэ, подобное резкое сокращение количества новых заражений может произойти и в других странах. Однако, в настоящее время ни в одной из других стран мира не зафиксировали такого количества мутаций на участке A394V белка nsp14, как было в Японии.

При этом профессор предупредил, что "самоликвидация" Дельта-варианта коронавируса в Японии может привести к тому, что в страну проникнут и другие активные штаммы.



"Другие штаммы проникали понемногу, однако дельта-штамм их сдерживал. А когда границу нечему защищать, образуется возможность для новых штаммов укорениться, так как одна лишь вакцинация не является решением проблемы", - добавил Иноуэ.

Ранее мы писали о том, что в Украине впервые зафиксировали вариант AY.4.2 - мутацию коронавируса "дельта"- еще 25 октября.

Кроме этого, ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. Выяснилось, что новая разновидность штамма редко вызывает симптомы.