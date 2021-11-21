Некоторые люди отличаются необычайной устойчивостью к коронавирусу и не инфицируются даже в условиях очага заражения. Как предполагают ученые, это связано с мощным клеточным иммунитетом или с врожденной невосприимчивостью к вирусу.

Об этом пишет журнал Nature, опубликовавший исследование британских ученых.

Так, когда патоген попадает в организм человека, его встречают Т-лимфоциты. Их задача - распознать и уничтожить "незванных гостей", а также передать информацию о чужеродных антигенах В-клеткам, которые вырабатывают антитела.

Иногда этот первичный клеточный иммунный ответ бывает настолько сильным, что до антител не доходит и Т-лимфоциты самостоятельно уничтожают вирус. В связи с этим у человека не возникают клинические симптомы заболевания, не образуются антитела, ПЦР-тесты дают отрицательные, но организм приобретает защиту от повторного заражения.

Такое явление объясняется тем, что среди Т-лимфоцитов есть специализированные Т-клетки, запоминающие патоген. Однако, насколько такой иммунитет стойкий и долгий, до конца неясно.

В первую волну пандемии коронавируса ученые на протяжении четырех месяцев наблюдали за медработниками "красной зоны" больницы святого Варфоломея в Лондоне, где лечили пациентов с COVID-19. У медиков брали анализы крови, делали ПЦР-тесты. Многие из них заболели, но у 58 человек, несмотря на высокий риск заражения, не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК.

У 20 медработников был повышенный уровень Т-клеток, у 19 - белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 выявили Т-клетки, которые распознают и отключают кластер белков вируса SARS-CoV-2 - репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), необходимый коронавирусу на самых ранних стадиях размножения.

Таким образом вирус проникает в организм, но не может там прижиться. Так как речь идет о первой волне пандемии и у наблюдаемых не могло быть защитной памяти именно к SARS-CoV-2, ученые предположили, что мощный клеточный иммунитет обеспечили Т-клетки, которые образовались ранее, при встрече с другими, более легкими коронавирусами, вызывающими простуду.

Ученые считают, что это позволит создать универсальную коронавирусную вакцину, нацеленную на RTC-комплекс, а не на спайковый белок SARS-CoV-2, как большинство современных средств. Спайковые белки у коронавирусов очень разные и сильно мутируют, а репликационно-транскрипционные комплексы схожи и не меняются. Подобная вакцина защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от других коронавирусов, еще неизвестных.

Ранее "Страна" разобралась, что известно о штаммах SARS-CoV-2, эффективны ли против них существующие вакцины и какая ситуация в Украине.

Кроме этого, недавно ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. Выяснилось, что новая разновидность штамма редко вызывает симптомы.