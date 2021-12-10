В пятницу, 10 декабря, Жовковский районный суд Львовской области принял решение в пользу отстраненной из-за отсутствия вакцинации от коронавируса школьной учительницы.

Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

Согласно решению суда, школа не просто должна восстановить преподавательницу, но и выплатить зарплату за вынужденные прогулы, и возместить судебные затраты.

Это не первый случай, когда в подобной ситуации суд принимает решение в пользу учителя. Ранее в Винницкой области суд отменил приказ об отстранении от работы непривитого от коронавируса учителя. Впервые в Украине суд отменил приказ об отстранении от работы непривитой учительницы 6 декабря, инцидент произошел в Сумской области.

Напомним, начиная с 8 ноября для украинских чиновников и учителей вакцинация от коронавируса стала обязательной. Тех, у кого нет хотя бы одной прививки, должны отстранять без сохранения заработной платы.

Также "страна" сообщала, что с 9 декабря вакцинация от коронавируса стала обязательной в Украине для работников госпредприятий и организаций, которые находятся под руководством центральной власти, а также сотен стратегических предприятий.