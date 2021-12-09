Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже на следующей неделе в приложении "Дия" Минцифры запустят бета-тестирование услуги, с помощью которой вакцинированные от Covid-19 украинцы смогут получить обещанную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривен. Начислять деньги начнут с 19 декабря. Кроме того, глава правительства рассказал, как получить средства.

Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета Министров Украины.

"Сегодня правительство утвердит порядок предоставления соответствующих выплат. На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дия". И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, для получения денег нужно будет оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально. Для этого необходимо подать соответствующую заявку в "Дие" с 19 по 29 декабря.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги. "Вовину тысячу" назовут "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.