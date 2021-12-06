Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что от имени ведомства украинцам присылают информацию с просьбой предоставить номер карты. Якобы для получения 1000 гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом министр сообщил в ходе брифинга.

Ляшко рассказал, что в действительности Минздрав таких сообщений никому не присылал.

"От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам", - объяснил он.

Напомним, недавно ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19, так называемой "Вовиной тысячи". Однако, подобная схема осуществлялась не от имени Минздрава.

Ранее мы писали о том, что в Киеве разоблачили мошенника, который целый год штамповал на продажу поддельные ПЦР-тесты. Преступная схема существовала с осени 2020 года. При этом никаких тестов клиентам не проводилось.

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