Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 2 декабря закон о выделении полностью вакцинированным от коронавируса украинцам по 1000 гривен. Документ предусматривает выплату средств через портал "Дия" уже с 19 декабря.



Так называемая "Вовина тысяча" предусматривает такие траты:

оплату абонемента в спортзал или фитнес-центр

покупка билета в кино или театр

оплата похода в музей

приобретение железнодорожного или авиабилета авиа

покупку книг

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года "Вовину тысячу" получат восемь миллионов украинцев. В то же время в Украине полностью вакцинированы, (а значит, потенциально претендуют на эти средства) 11,5 миллионов украинцев. А в 2022 году это число увеличится.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

Также мы сообщали, что У Зеленского объяснили, почему "Вовину тысячу" за вакцинацию не будут выдавать наличными, а в Минцифры объяснили, как получить деньги через "Дию".