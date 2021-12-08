Зеленский подписал закон об обещанной "Вовиной тысяче" за вакцинацию
Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 2 декабря закон о выделении полностью вакцинированным от коронавируса украинцам по 1000 гривен. Документ предусматривает выплату средств через портал "Дия" уже с 19 декабря.
Так называемая "Вовина тысяча" предусматривает такие траты:
- оплату абонемента в спортзал или фитнес-центр
- покупка билета в кино или театр
- оплата похода в музей
- приобретение железнодорожного или авиабилета авиа
- покупку книг
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года "Вовину тысячу" получат восемь миллионов украинцев. В то же время в Украине полностью вакцинированы, (а значит, потенциально претендуют на эти средства) 11,5 миллионов украинцев. А в 2022 году это число увеличится.
Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.
Также мы сообщали, что У Зеленского объяснили, почему "Вовину тысячу" за вакцинацию не будут выдавать наличными, а в Минцифры объяснили, как получить деньги через "Дию".