"Вовину тысячу" начнут выплачивать с 19 декабря. Фото: Страна

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 2 декабря закон о выделении полностью вакцинированным от коронавируса украинцам по 1000 гривен. Документ предусматривает выплату средств через портал "Дия" уже с 19 декабря. 

Так называемая "Вовина тысяча" предусматривает такие траты: 

  • оплату абонемента в спортзал или фитнес-центр
  • покупка билета в кино или театр
  • оплата похода в музей
  • приобретение железнодорожного или авиабилета  авиа
  • покупку книг

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года "Вовину тысячу" получат восемь миллионов украинцев. В то же время в Украине полностью вакцинированы, (а значит, потенциально претендуют на эти средства) 11,5 миллионов украинцев. А в 2022 году это число увеличится.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги

Также мы сообщали, что У Зеленского объяснили, почему "Вовину тысячу" за вакцинацию не будут выдавать наличными, а в Минцифры объяснили, как получить деньги через "Дию".

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