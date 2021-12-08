Президент Украины Владимир Зеленский, который еще месяц назад опубликовал первое фото с сединой у себя в Instagram, на новом фото, выложенном сегодня утром, позирует с идеально черной шевелюрой.

Новый снимок из спортзала Зеленский также разместил в социальной сети.

Оба снимка, которые сделаны с промежутком в месяц, Зеленский сделал сам, позируя на фоне спортинвентаря и улыбаясь. Разница лишь в том, что на более свежем фото его волосы полностью черные, а на более старом отчетливо заметна седина.

"Украинский президент или хамелеон, или у него есть свой вариант портрета Дориана Грея. Иначе как объяснить, что ровно за месяц у Зеленского исчезла седина? Из Сывочолого гетьмана 2.0 президент превращается в какого-то юношу, которому скоро и Iqos в киосках без паспорта продавать не будут", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, "Страна" подробно писала о том, что происходит с волосами президента Зеленского, у которого седина появилась всего за один день.

Также мы писали, что сегодняшнее фото Зеленский опубликовал после переговоров Байдена и Путина, которые завершились с не самыми приятными для Украины результатами.