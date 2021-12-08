Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в соцсетях опубликовал фото из тренажерного зала.

Снимок появился утром в среду, 8 декабря, на странице президента в Instagram.

"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует", - написал Зеленский под фото, на котором он позирует, улыбаясь, в тренажерном зале.

На обнародованный снимок президента отреагировал Telegram-канал "Политика страны".

"Что делает Зеленский в ситуации после неприятных для себя итогов переговоров Байдена и Путина? Выставляет позитивные фотки в инсте", - пишет "Политика Страны".

Напомним, днем ранее состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Российский президент находился в своей сочинской резиденции, американский лидер - в кабинете для переговоров в Вашингтоне. Стороны общались по защищенной видеосвязи. "Страна" проанализировала, о чем говорили президенты и подробно рассказала об итогах их переговоров.

Позже стало известно, что Джо Байден проведет разговор с украинским президентом 9 декабря, то есть через два дня после двухчасового разговора по видео с российским коллегой.