В понедельник, 6 декабря, в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании. В связи с этим взрывотехники проверят все школы города.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Указывается, что от оператора "102" поступило сообщение о закладке взрывчатки в шести харьковских школах.

"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города", - говорится в сообщении.

Информацию зарегистрировали в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка.

Местное издание "Редпост" пишет, что письма с угрозой взрыва получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории учебныхзаведений.

Ранее полиция в Харькове проверяла информацию о минировании семи опорных медучреждений, которые предназначены для лечения ковидных больных, а также супермаркета.

Также напомним, что сегодня, 6 декабря, в Харькове пройдут торжественные мероприятия в честь 30-летия Вооруженный сил Украины с участием президента Владимира Зеленского.