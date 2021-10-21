В четверг, 21 октября, в Житомире неизвестные сообщили о минировании суда. Полицейские с утра проверяют все судебные учреждения, которые есть в городе, на наличие взрывчатки. Кроме того, во всех учреждениях проводилась эвакуация работников и посетителей.

Об этом сообщают правоохранители региона.

Сообщение о минировании поступило полицейским около 09:50 в четверг. По данным Нацполиции Житомирской области, правоохранители проверяют пять судебных учреждений, расположенных в облцентре.

Полицейские уточнили, что после получения сообщения они начали эвакуацию посетителей и сотрудников судов, также ограничен доступ к потенциально опасной территории.

Взрывотехники начали обследовать помещения и искать там взрывчатку. На месте работает много полиции и экспертов.

Напомним, в конце августа в Киеве неизвестные сообщили о минировании Печерского районного суда. Все, запланированные в тот день заседания были отменены.

Также мы писали, как в столице "заминировали" админздание в правительственном квартале. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.