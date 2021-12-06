Сегодня, 6 декабря, в Харькове пройдут торжественные мероприятия в честь 30-летия Вооруженный сил Украины с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В Харькове торжественные мероприятия начнутся 18:00 на площади Свободы. В них примет участи президент и совместно с ним поздравления передаст Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. На главной площади Харькова состоится военный марш и передача техники боевым бригадам.

Одновременно с этим, мероприятия пройдут возле Морского вокзала Одессы, на площади Мира в Краматорске, в Озерном Житомирской области, у Нацакадемии сухопутных войск во Львове, на Михайловской площади в Киеве.

Кроме того, в рамках празднования между этими городами будет проведен телемост.

"Телевизионную эстафету в Одессе примет министр обороны Украины Алексей Резников. При его участии состоится церемония включения в состав ВМС ВС Украины 2 патрульных катера типа "Айленд", а также передача другой техники", - сказано в сообщении.

Кроме передачи военной техники, в городах запланированы выступления известных украинских музыкальных групп: в Харькове выступит "Друга Ріка", в Одессе – Pianoбой, в Краматорске – "Брутто", во Львове – "Скай", а в Киеве – группа "Антитела".

Напомним, в августе Украина отметила 30-ю годовщину Дня независимости. Сколько денег потратили на празднование подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что на концерт к 30-летию независимости на "Олимпийском" потратили 64 млн гривен из госбюджета.