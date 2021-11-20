Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что советников на общественных началах при ведомстве больше не будет, а вместо них будет внедрен институт общественных экспертных групп. Об говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил)", - говорится в сообщении.

Залужный уточнил, что такое решение даст "новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия" в развитии ВСУ.

Напомним, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, призвал расстреливать нарушителей границ Украины.

"Страна" подробно разбиралась, почему в Вооруженных силах Украины грозят убивать мигрантов из Беларуси, а в Совете национальной безопасности и обороны объявили фейком целую бригаду украинских силовиков.