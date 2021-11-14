История с заявлением 61-й егерской бригады ВСУ о готовности стрелять по мигрантам на границе с Белоруссией получила неожиданное продолжение.

Центр стратегический коммуникаций и информбезопасности при СНБО объявил, что такого подразделения как "61 отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. И что страница в ФБ, на которой размещена эта информация - фейковая.

"Эта ФБ-страница не имеет отношения к ВС Украины. Такого подразделения как "61-я отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. Проще говоря, аккаунт является фейковым. В составе ВС Украины есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала". Призываем не использовать творчество фейковых ресурсов в информационных сообщениях, поскольку такие заявления не отражают позицию ВСУ, противоречат официальной политике государства и охотно используются российской пропагандой", - заявил Центр, который создан при СНБО для борьбы с фейками.

В тоже время, сама страница 61 бригады не производит впечатление фейковой. Она существует очень давно и, судя по размещенной информации, действительно базируется в Полесье, на границе с Белоруссией. Также на странице публикуются отчеты об участии бригады в учениях, упоминание о приказе Минобороны про создание бригады и т.д.

О самой бригаде есть упоминание и в украиноязычной Википедии. Где также написано, что бригада расквартирована на границе с Белоруссией.

25 апреля 2019 года, согласно Директиве МО Украины и ГШ ВС Украины, 61-я отдельная пехотная бригада Корпуса резерва была введена в боевой состав ВС Украины, как 61-я отдельная пехотная егерская бригада и получила егерскую специализацию. Ее главная цель – усиление обороны Украины на северной границе. Подразделения бригады готовят для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности. Сообщалось, что бригада будет комплектоваться военными контрактной службы, имеющими опыт боевых действий или гражданской деятельности, родственной со спецификой бригады - охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств", - говорится в сообщении в украиноязычной Википедии.

На странице бригады в Facebook действительно есть некоторые странные моменты. Например, заявление, что бригада готова подписать контракт с "полтавским Рембо" (террорист Роман Скрыпник, который взял в заложники полицейского и был ликвидирован). Или же марш бригады в виде бретонской песни Ev chistr 'ta Laou! перепетой на немецком языке (на просторах русскоязычного YouTube существует поверье, что это гимн нацистской Люфтваффе, хотя на самом деле эта песня никакого отношения ни Люфтваффе, ни к нацистам не имеет).

Но, для подразделений в ВСУ в которых немало националистов, это вовсе не удивительно.

Так что, вполне может быть, что "антифейковый" центр при СНБО, объявив фейком целую бригаду ВСУ, сам родил фейк.

Мы также сообщали, что Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нельзя пускать мигрантов из Беларуси в Украину. Также он сказал, что Беларусь использует вопрос с мигрантами для ведения гибридной войны.