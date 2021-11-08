Дмитрий Ярош, который недавно был назначен советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, прокомментировал накаленную обстановку на польско-белорусской границе, где скопились тысячи мигрантов. Он назвал это проявлением гибридной агрессии РФ и заявил, что Украина обязана помочь Польше.

Пост на эту тему Ярош опубликовал в Фейсбуке 8 ноября.

В начале записи Ярош выразил "солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией" России.

"Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор. Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству… За вашу и нашу свободу!" - написал бывший лидер "Правого сектора".

Как писала "Страна", обстановка на границе накаляется с каждым часом. Сначала там начались стычки мигрантов с польскими силовиками, а затем польская армия открыла огонь по мигрантам.

В Минске в создании кризисной ситуации обвинили Польшу. Мы размышляли, к чему может привести обострение и анализировали, почему заговорили о войне Польши с Беларусью.