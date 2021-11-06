В субботу, 6 ноября, правоохранители получили сообщение о минировании Закарпатского областного совета.

Об этом рассказала представитель Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, передает "УНИАН".

По ее словам, о минировании правоохранителям сообщили в 10:46.

"Позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что заминировали 2, 3, 4 этажи здания Закарпатского областного совета", - сказала она.

Сейчас известно, что правоохранители проводят проверку в здании облсовета с привлечением служебных собак и каретой скорой помощи.

Примечательно, что сегодня в 11:00 должна была состояться сессия. Однако ближе к вечеру заседание перенесли на 25 ноября.

Напомним, киевская полиция сегодня искала взрывчатку в аэропорту "Борисполь". Свою работу он не приостанавливал, никаких опасных предметов по итогам проверки правоохранители не обнаружили.

До этого сообщалось, что в Житомире неизвестные сообщили о минировании суда. Полицейским пришлось проверить все судебные учреждения, которые есть в городе, на наличие взрывчатки. Кроме того, во всех учреждениях проводилась эвакуация работников и посетителей.