В субботу, 6 ноября, киевская полиция искала взрывчатку в аэропорту "Борисполь". Свою работу он не приостанавливал, никаких опасных предметов по итогам проверки правохранители не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

К полицейским обратился сотрудник "Борисполя", он предупредил об анонимной информации по поводу возможного взрыва в одном из аэропортов столицы.

"Согласно утвержденным инструкцям, работники взрывотехничной службы Главного управления вместе с полицейскими аэропорта, инструкторами патрульной полиции в городе Борисполь и кинологической службой провели соответствующие мероприятия в помещении терминала "Д" и на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Чуть позже выяснилось, что во время проверки каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. При этом аэропорт не прекращал свою работу.

Напомним, во Львове правоохранители задержали 34-летнего жителя Черкасской области, который сообщил о минировании главного железнодорожного вокзала и городской больницы скорой помощи. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

До этого сообщалось, что в Житомире неизвестные сообщили о минировании суда. Полицейским пришлось проверить все судебные учреждения, которые есть в городе, на наличие взрывчатки. Кроме того, во всех учреждениях проводилась эвакуация работников и посетителей.