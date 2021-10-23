В субботу, 23 октября, во Львове правоохранители задержали 34-летнего жителя Черкасской области, который сообщил о минировании главного железнодорожного вокзала и городской больницы скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Так, после того как в полицию поступило ложное сообщение о минировании, в ходе оперативных розыскных мероприятий полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Черкасской области. Его задержали на вокзале.

По данному факту открыли уголовное производство. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце августа в Киеве неизвестные сообщили о минировании Печерского районного суда. Все запланированные в тот день заседания были отменены.

До этого сообщалось, что в Житомире неизвестные сообщили о минировании суда. Полицейским пришлось проверить все судебные учреждения, которые есть в городе, на наличие взрывчатки. Кроме того, во всех учреждениях проводилась эвакуация работников и посетителей.

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