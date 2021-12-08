В Украине и мире тема номер один - переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись вчера.

Основное, что обращает на себя внимание, - это несоответствие официальных сообщений после встречи с тем, что реально начало происходить в американо-российских отношениях.

А именно - США вчера одним махом вычеркнули из своего бюджета санкции против "Северного потока - 2", 35 российских граждан и долговых облигаций РФ.

И это лучше тысячи слов показывает, что между Москвой и Вашингтоном наметились важные сдвиги. Несмотря на всю риторику о "вторжении России в Украину" и угрозы новых "уничтожающих" санкций.

"Страна" проанализировала реакцию Украины, России и США на состоявшиеся переговоры.

Ждем звонка сверху. Реакция властей Украины

Судя по тому что Байден собирается звонить Зеленскому только завтра, то и позицию по переговорам двух президентов Банковая и МИД сформируют после этого звонка.

По крайней мере, пока есть только короткий комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы, который заявил, что общение президентов России и США будет способствовать деэскалации.

Чуть более расширенно прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он выпустил осторожный комментарий с общими фразами - о благодарности Байдену, но при этом - отсутствии больших ожиданий.

"Мы благодарны президенту Байдену за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкие усилия по объединению государств на защиту международного права и для стабилизации ситуации, в частности, в нашем регионе", - заявил Подоляк "Интерфаксу-Украина".

Он отметил, что "переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации и стали скорее промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки дня, которая касается США, союзников и партнеров Америки".

То есть понятно, что это не позиция, а фоновые комментарии, чтобы хоть как-то отметиться на теме. Молчат и в основном лояльные Банковой блогеры (только некоторые из них разочарованно пишут, что "Байден не смог или не захотел добиваться от Путина реальных уступок с помощью реальных угроз" и "Украине нужно рассчитывать только на себя").

Ту же мысль высказал, к примеру, глава комитета Рады по финансам Данила Гетманцев.

"Крылатая фраза "Запад нам поможет" заиграла новыми смыслами после "решительных экономических мер" в ответ на эскалацию.

Это привет самым отъявленным оптимистам, верующим в то, что интересы Украины будет когда-нибудь кто-нибудь защищать кроме самой Украины", - написал он у себя в Телеграм.

Впрочем, на официальном уровне даже после созвона Байдена и Зеленского вряд ли мы услышим что-то большее, чем общие фразы о "непоколебимой поддержке" Украины. Хотя не исключено, что параллельно начнут снова раскручивать критику Запада, как это было минувшим летом, когда США дали добро на достройку "Северного потока-2".

Тогда целей у этой критики было три. Во-первых, выбить компенсации за "Северный поток-2". Во-вторых, иметь повод саботировать требования Запада по передаче под его контроль судебной системы и антикоррупционной вертикали. В-третьих, разогнать "зраду" на Западе, чтобы оппоненты Байдена в Штатах пожестче его критиковали (и, таким образом, легче решалась задача №1).

Ничего тут концептуально не поменялось и сегодня: "Северный поток-2" получил "зеленый свет" уже во второй раз. Поэтому "обиженные" нарративы могут опять извлечь из нафталина.

Но, скорее всего, иметь они будут еще меньше эффекта, чем в прошлый раз.

Осенью Запад начал информационно бить по Зеленскому и Ермаку, подняв тему с офшорами и "Вагнергейтом". Поэтому сейчас заявления о том, что "Запад нас бросил" сыграют в глазах украинской, да и мировой элиты скорее против Банковой: это будет лишнее доказательство тому, что "бросили" конкретно "коррумпированного" Зеленского.

Поэтому не исключено, что риторику "мы остались одни наедине с агрессором" будут использовать наряду с призывами "сейчас не время ссориться, всем нужно сплотиться вокруг Офиса президента".

Впрочем, существенные коррективы в этот план могут внести некие установки от Байдена, которые могут прозвучать в четверг. А пока украинский президент решил гасить уже полившийся негатив и "зраду" позитивными фото из спортзала.

"Главный итог - снятие санкций с "Северного потока - 2"

Украинские депутаты, журналисты и блогеры уже обсуждаю встречу двух президентов по Украине.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что основным ее итогом стала разблокировка "Северного потока - 2".

"Главный итог переговоров Байдена и Путина – окончательное снятие санкций с "Северного потока - 2".

У Байдена это подадут как необходимую плату за отказ Путина от "нападения на Украину", о котором последний месяц писали все западные СМИ.

При этом никаких доказательств того, что такое нападение готовится, не было представлено.

Но тем не менее Белый дом "продал воздух" - в ответ на якобы "обещание Путина не нападать на Украину" (чего он, судя по всему, и не собирался делать), убедили Конгресс не накладывать санкции на СП-2 (что было очень не просто).

А теперь главное.

Многие наблюдатели все движения России воспринимают с точки зрения того, что она хочет "захватить Украину".

Хотя вся логика действий Кремля указывает совсем на обратное. Стратегия Москвы заключается не в том, чтоб, "захватить Украину", а чтоб "забыть об Украине".

Не в информационном плане (эфир федеральных телеканалов по-прежнему будет заполнен Украиной как "плохим примером" для россиян), а в реальном политическом и, особенно, экономическом смыслах.

Как когда-то Россия забыла о Латвии. Через Ригу и Вентспилс в 90-е годы и в начале 2000-х экспортировалась огромная номенклатура российских товаров. Но потом был построен порт под Санкт-Петербургом и на этом все закончилось.

И России стало совершенно все равно, что в Риге говорят о "советской оккупации".

К этому РФ хочет прийти и в отношении Украины.

Основных проблем на этом пути четыре:

1. Донбасс. Здесь проблема распадается на две части. Первая – угроза наступления ВСУ. Решается за счет артикулирования угрозы "ответки" со стороны России (в том числе артикуляции ее и американцам). Вторая – что делать с неподконтрольной Украине частью Донбасса при понимании того, что Минские соглашения в ближайшее время реализованы не будут. Здесь решение заключается в том, что местная экономика полностью интегрируется в российскую. Через внедрение своего менеджмента на промпредприятиях с правом легальной продажи продукции на российском рынке (подробнее об этом по ссылке в первом комментарии).

2. Вступление Украины в НАТО и/или размещение на территории страны иностранных войск. Каких-то конкретных решений здесь пока нет, но диалог с американцами, как показала последняя встреча, идёт. И на данный момент консолидированная позиция Запада заключается в том, что Украину в альянс брать пока не надо. И если не будет какого-то глобального военного обострения вряд ли эта позиция в ближайшие годы поменяется.

3. Вода в Крым. Решается не без проблем. Но есть наметки.

4. Транзит газа. По сути - главная проблема для России на пути "забыть об Украине". Но она решается за счет "Северного потока - 2". И переговоры Байдена и Путина фактически дали газопроводу "зеленый свет". И это является ключевым моментом – десятки миллиардов долларов от экспорта газа Россия будет получать вне зависимости от того, что будет происходить в Украине.

И Москва, как писал Дмитрий Медведев в "Коммерсанте", сможет после этого ждать ещё долго, пока в Украине не поменяется власть и политическая ситуация, которая позволит вернуться к нормализации отношений между странами".

О "Северном потоке - 2" пишет и нардеп Макс Бужанский.

"Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против СП-2 на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина.

Никакого такта".

Политолог Дмитрий Корнейчук также считает, что разговоры о "вторжении России" были призваны прикрыть схему с "Северным потоком" в обмен на ядерную сделку с Ираном.

Можно подвести краткий итог балагана, устроенного совместно Байденом и Путиным с имитацией нападения на Украину. Балагана, необходимого прикрыть реальные договорённости.

Все, как я и прогнозировал.

1. Вопрос Крыма и Донбасса вынесен за скобки. Мол, кому такие мелочи интересны, когда США спасли Украину от "нападения Путина"?

2. Под видом "спасения Украины" Байден не вводит санкции против "Северного потока - 2" и даёт "добро" его запустить.

3. Путин, в обмен на СП-2, помогает Байдену с новой "ядерной сделкой" по Ирану.

Несомненно, обсуждались и вопросы Сирии и Афганистана, где Россия выступает гарантом спокойствия, чтобы Байден мог рассказывать: нам не надо больше быть "мировым жандармом"".

О том же пишет телеведущий Дмитрий Спивак.

"После существенного падения рейтинга Джо Байдена в США и мощных атак республиканцев, в связи с проигрышем в Афганистане и снятием санкций с СП-2, Главе Белого дома необходима была победоносная внешнеполитическая акция, чтобы восстановить реноме и закрыть рот оппонентам.

Для этого Госдеп прекрасно разыграл истерию по поводу "широкомасштабного наступления Москвы на Киев", поднял планку переговоров до максимума, и как бы "убедили" (заставили Путина) отказаться от этого плана (которого и не было), полностью отказавшись и от пакета санкций по СП-2, для чего надо было убедить Конгресс вычеркнуть эти пункты из бюджета.

Кстати, думаю, в Кремле поняли эту игру и подыграли Байдену, ведь именно об этом была договорённость в Женеве.

Взамен, в качестве утешительного приза, Киев получит 300 лямов долларов (оторые по традиции растворятся в Бюджете и будут благополучно украдены) на "военную помощь" и очередные заверения в исключительной поддержке Украины и нашей територриальной целостности".

Журналист Вячеслав Чечило анализирует, почему надежды Зеленского, что Байден "порешает" все вопросы по "Северному потоку - 2" пошли прахом.

"Неправильно говорить, что встреча Байдена и Путина ничего Украине не дала. Она как минимум дала четкое понимание краха той трусливой политики, которую проводили Зеленский и его окружение.

В 2019, после выборов и поражения на них "партии войны", открылось окно для переговоров с РФ и для урегулирования конфликта на Донбассе. Тогда удалось провести неплохой по результатам нормандский саммит, договориться о прекращении огня, вернуть пленных. РФ была готова к переговорам, Франция и Германия были готовы помогать.

Но Зеленский… струсил. Он испугался перейти "красные линии", мирный процесс свернули, и ставка была сделана на Соединенные Штаты. В Офисе президента решили, что Вашингтон лучше нас самих решит наши проблемы – остановит "Северный поток - 2", урегулирует разногласия с РФ, вернет Донбасс, а в перспективе и Крым.

Чем руководствовались на Банковой - непонятно, поскольку очевидно, что у США свои интересы в Европе и они не обязательно совпадают с украинскими. Позиция ФРГ по "Северному потоку - 2" для США важнее позиции Украины. А наши отношения с РФ не волнуют США, пока тут нет полноценной войны. Но даже если и будет война, то максимум, на что готовы в Вашингтоне, это отключить Россию от SWIFT, но и это не точно.

В результате теперь дела Украины не только обсуждают без Украины, нас даже не ставят в известность касательно их итогов. "Американский лидер Джозеф Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг". По-моему, это финал. Финал, который Зеленский полностью заслужил".

Политолог Руслан Бортник считает, что нынешняя встреча важна в двух аспектах. Прикладном украинском и глобальном.

"Эти переговоры, в любом случае, частично (хоть и временно) снимают военно-политическое напряжение между сторонами, в том числе и в зонах их гибридного противостояния (например, в Украине). Оживление переговорных форматов, вероятно, принесет снижение напряжений на украинских границах как минимум до весны 2022 года (когда могут начаться новые российские учения)", - полагает Бортник.

При этом, по его мнению, "сам факт этих переговоров укрепляет позиции и США, и РФ в их диалоге с Китаем".

Также, считает эксперт, что Россия и США в целом согласны, что Донбасс должен вернуться в Украину в качестве децентрализованной единицы.

Поэтому, "скорее всего, в ближайшее время восстановятся (по типу Нуланд-Карасина и Волкера-Суркова) американо-российские политические консультации по Украине, задача которых будет не столько найти компромисс между США и РФ, столько придать новую энергию Нормандской четверке и Минскому переговорному формату: стратегические решения будут приниматься между США и РФ, концептуально-тактические в Н4, механизмы реализации - в "Минском формате"".

Для Украины же, считает Бортник, это "последний шанс выступить с конструктивной украинской позицией, попытаться сделать её основой политического урегулирования. Иначе потом или будет международное принуждение к реализации мирного плана, написанного без Украины (в том числе и через внутриполитический кризис), или военное обострение с РФ (и, тоже, политический кризис)".

Нардеп Илья Кива усмотрел в итогах встречи повторение в Украине афганского сценария - когда США бросили своих союзников.

"Приближается время полетов на самолетах по афганской методике", - пишет он.

Реакция в США

Если посмотреть на тональность американских СМИ, то здесь она совершенно разноплановая.

Близкий к республиканцам телеканал Fox News, например, за несколько часов до встречи заявил, что рисковать войной с Россией ради Украины - это предельно "идиотская" затея.

Телеведущая Лора Ингрэм на ролике ниже именно такой эпитет и употребляет. И говорит, что война в Европе из-за Украины будет громадным подарком Китаю.

Также звучит вопрос: "Почему мы должны отвечать за безопасность Украины?" Ответ на него следующий: рядом есть Германия, чья экономика вдвое мощнее российской, пусть она и несет расходы на защиту Киева, если он вообще в ней нуждается.

То есть главный медиа-рупор республиканцев ясно дает понять, что военная помощь Киеву и риски войны с Россией из-за Украины - цена для США неприемлемая.

После встречи Байдена с Путиным на Foх вышел еще один сюжет с похожими заявлениями. Телеведущий Такер Карлсон сказал, что "Америка ничего не выиграет от начала войны с Россией". Далее он развил мысль, что к вмешательству в такой конфликт Байдена толкает его окружение, которое и создавало во многом кризисную ситуацию в Украине.

Карлсон говорит, что единственное, что интересует Путина, - это гарантии невступления Украины в НАТО. Далее телеведущий разражается критикой в адрес Альянса и заявляет, что это "армия без цели", которая призвана "мучить Путина" и провоцировать Россию.

"На данный момент НАТО существует в первую очередь для того, чтобы мучить Владимира Путина, который, несмотря на свои многочисленные ошибки, не намерен вторгаться в Западную Европу. Владимир Путин не хочет Бельгию. Он просто хочет сохранить свои западные границы в безопасности", - говорит ведущий Fox News.

"Вот почему он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО. И в этом есть смысл. Представьте, как бы мы себя чувствовали, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая. Нам бы это совсем не понравилось. В случае с Россией это экзистенциальный вопрос", - заявляет дальше Карлсон фразами, за которые в Украине его бы уже давно поместили на "Миротворец".

По мнению телеведущего, за идею принять Украину в Альянс выступают неоконсерваторы из обеих правящих партий США. Здесь он обрушился на замгоссекретаря Викторию Нуланд: "Эта головорез из Госдепартамента, которая работала над организацией переворота в Украине, говорит нам, что нам нужно начать войну с Россией, чтобы сохранить демократию в Украине. У этих людей нет стыда".

То есть с республиканской стороны идет критика Байдена за риски, которые несет в себе его риторика о "вторжении России".

Со стороны демократов идет обратное нагнетание - что Украина по-прежнему в опасности, и с Россией надо что-то делать.

Об этом пишет один из главных рупоров Демпарии - Газета New York Times. Она поддерживает тему "о жёсткости подхода Байдена", которую сейчас пытается продвигать Белый дом.

Правда, звучит это на фоне подозрений, что все заявления Вашингтона про российские войска около Украины - это игра с целью не допустить введение Конгрессом санкций против "Северного потока - 2" (что и произошло - санкции из оборонного бюджета США исключили).

Не исключено, что именно поэтому демократические СМИ продолжают нагнетать ситуацию угрозой войны.

Издание пишет, что "судьба Украины все еще висит на волоске", и неизвестно, "взял ли господин Путин на себя какие-либо обязательства". Также NYT предполагает, что США уже заручились обещанием Германии остановить "Северный поток - 2", если "Путин нападет".

"Частная дипломатия США добилась такого обязательства со стороны Германии, которая пострадает в финансовом отношении, если строительство трубопровода будет отложено или свернуто", - пишут авторы газеты, анализируя заявления Нуланд, что "Поток", если что, остановят.

Здесь видится попытка соскочить с неудобной темы отмены санкций против газопровода с помощью отложенной на будущее "перемоги".

Еще одной победой Байдена стало, по мнению журналистов, сплочение вокруг него лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании. Мол, теперь Путин не сможет подорвать единство НАТО.

В общем, если правящая команда действительно угрозами войны маскирует позитивные договоренности с Кремлем - то материал в New York Times в эту концепцию идеально ложится.

Правда, далеко не все "перемоги" Байдена разделяет другая американская пресса.

Так, The Wall Street Journal пишет, что среди стран Запада существуют разногласия, которые мешают сформировать общую позицию по России. В частности, речь идет о "Северном потоке - 2", который Россия и ФРГ стремятся завершить, а администрация Байдена "нехотя согласилась на это".

Британская Financial Times обратила внимание, что угрозы Байдена по санкциям против России не конкретны. "Какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет санкции - неясно", - пишет издание.

Еще одна любопытная информация из США, которая поступила незадолго до начала встречи. О том, что США якобы готовят эвакуацию посольства и американских граждан из Украины.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Сразу несколько источников отметили, что планы насчет Украины стали разрабатывать после массовой эвакуации из Афганистана, которую законодатели раскритиковали как плохо организованную.

США не хотят, чтобы их застали врасплох в случае неожиданного вторжения, сказал один из источников, знакомых с ситуацией.

Правда, официальные лица уверены, что эвакуация из Украины, скорее всего, не будет напоминать ситуацию в Афганистане.

Информация оказалась настолько скандальной, что ее сразу после окончания встречи Байдена и Путина как бы опровергли в посольстве США в Украине. Как бы - потому что уточнили, что "пока не рассматривают" вопрос об эвакуации. А также сказали, что все-таки проводят некое планирование действий в чрезвычайных ситуациях "на случай серьезного ухудшения положения с безопасностью". То есть дали понять, что дыма без огня все-таки не бывает.

Реакция в России

Российские обозреватели не питают большого оптимизма по поводу встречи. Они считают, что кризисы, аналогичные нынешнему, будут продолжаться.

"По косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжёлым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принёс.

Зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна. Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жёстко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций.

Это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть.

Основной вопрос, с которого всё и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут. В упоминании диалога по "чувствительным вопросам" европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле - непонятно. Это прояснится в предстоящие недели.

Есть надежда, что истерия насчёт неизбежной войны сейчас пойдёт на спад. До новой оказии. По атмосфере всё это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьёзными. Но это потом. А пока - нервотрёпка в духе Берлинских кризисов продолжится", - пишет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Политолог Сергей Марков считает, что Россия готовится признать "ДНР" и "ЛНР", если Байден не заставит Киев исполнять Минские соглашения.

"Итоги переговоров Путина и Байдена все еще не известны. Множество комментариев и оценок, но - по сути пока никому ничего не известно. Все заявления сторон по итогам пока только перечисляют темы переговоров и повторяют запросные позиции. Но переговоры были и очень жесткие.

Главная тема - Украина. Россия требует, чтобы США сняли блокирование с выполнения Киевом Минских соглашений. Иначе - признание ДНР и ЛНР в той или иной форме. Думаю, по этому поводу Байден и будет теперь советоваться с Германией, Францией и Британией.

Кроме того, Путин требует, чтобы США демонтировали свои строящиеся военные базы на территории Украины, где они могут разместить ударные ракетные комплексы с ядерным оружием и подлетным временем 5 минут до Москвы.

Судя по всему, кризис вокруг Украины не преодолен пока. Потому что Байден пока не готов на уступки. Ему надо посоветоваться с европейскими лидерами и вместе решить.

1. Соглашаться ли с требованиями Путина?

2. Если соглашаться, то что требовать взамен?

3. С чем конкретно соглашаться, а чему дать жесткий ответ Нет?

Если ничего не произойдет, я ожидаю признания Россией ДНР и ЛНР в той или иной форме в январе".