В Кремле заявили о полном согласии с формулировками из статьи заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он рассуждал о бессмысленности контактов с нынешними властями Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинским руководством. Действительно, мы неоднократно говорили о невозможности прямых контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания, что собственно должно быть на повестке дня. Поэтому в этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивалось уже на различных уровнях", - заявил Песков.

Напомним, что статья Медведева вышла 11 октября в газете "Коммерсант". Автор жестко критикует президента Украины Владимира Зеленского и пишет, что тот "отказался от своей идентичности" из страха перед очередным майданом.

В статье Медведев совершенно не стесняется в выражениях, что на него вообще не похоже. Крымскую платформу он называет "дебильной", закон о коренных народах - "ублюдочным", украинских националистов - "мерзавцами", руководство Украиной - "невежественным".

Зеленского он вообще сравнил с евреем, который пошел служить в СС.

Общий посыл материала - вести переговоры с нынешними властями Украины не имеет никакого смысла и даже вредно для России. Но говорить Россия готова с теми, кто, как следует из статьи Медведева, Украиной реально управляет - то есть с американцами. "Страна" разобрала эту статью и проанализировала, что она означает и почему вышла именно сейчас.

Также мы сообщали, что в Кремле подтвердили переговоры по встрече Зеленского и Путина. Но общего понимания повестки пока еще нет.