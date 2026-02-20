В пятницу, 20 февраля, в Украине идет 1458-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 20 февраля

9.38 США сократили объемы помощи Украине более чем в 40 раз за последние два года, сообщается в докладе разведуправления Пентагона.

Напомним, при Трампе США поставляют Украине помощь только за деньги - преимущественно за это платит Европа.

Однако из доклада следует, что помощь сократилась еще при Байдене.

9.33 Следующий раунд переговоров Украины, США и РФ может пройти на следующей неделе в Женеве, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

9.25 Украина может воевать еще несколько лет, заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью BBC.

Он высказался против отвода войск из Донбасса, но заявил, что военные выполнят приказ, если получат.

"Прекращение огня по линии боевого столкновения – это еще история, которую мы можем понять", – добавил Пивненко.

По его мнению, отвод войск делает бессмысленным несколько лет войны: "Можно было просто сразу договориться и отдать".

9.04 Появилось видео, как мужчина под Черновцами бросил гранату в полицейских.

Он уже задержан, сообщили в полиции Буковины. Гранату он бросил, когда патруль приехал на вызов.

Двое сотрудников получили ранения. 23-летний полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

В автомобиле у задержанного обнаружили другие опасные предметы.

8.03 В мирных переговорах об Украине есть "важные шаги вперед" по гарантиям безопасности, однако до урегулирования территориального вопроса еще далеко.

Об этом премьер Италии Мелони сказала в интервью Sky TG24. По её мнению, до перемирия в Украине "ещё очень далеко".

"Есть план мира, в котором также есть много вопросов, которые на бумаге были решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопроса территорий, на которые Россия продолжает претендовать, что, по моему мнению, является абсолютно необоснованным", - заявила она.