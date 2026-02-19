Европейский суд по правам человека встал на сторону бывшего первого вице-премьера Украины времен Виктора Януковича Сергея Арбузова в его иске против Украины.

Об этом свидетельствует решение ЕСПЧ.

Арбузов подал жалобу на несправедливое рассмотрение в украинских судах его иска о клевете против Службы безопасности Украины.

В 2014 году СБУ опубликовала пресс-релиз о событиях в Одессе 2 мая, где утверждалось, что беспорядки были "профинансированы бывшими высокопоставленными чиновниками", включая Арбузова.

Арбузов подал иск о защите чести и достоинства, утверждая, что эта информация ложная и вредит его репутации. Он представил экспертное заключение, подтверждающее, что публикация действительно находилась на сайте СБУ.

Однако украинские суды в итоге отказали ему, заявив, что доказательств публикации недостаточно, поскольку материал уже был удалён с сайта, а СБУ утверждала, что не хранит архивы своих публикаций.

Европейский суд по правам человека отметил, что экспертный отчёт мог иметь решающее значение, но украинские суды не дали ему надлежащей оценки. В решении ЕСПЧ указано, что суды "не выполнили свою обязанность рассмотреть и прокомментировать доводы, имеющие решающее значение для исхода дела".

Также ЕСПЧ обратил внимание, что в параллельном деле другого чиновника уже было установлено, что СБУ действительно публиковала тот же пресс-релиз, но украинские суды отказались учитывать это решение.

В результате ЕСПЧ признал нарушение статьи 6 параграфа 1 Европейской конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство. При этом суд постановил, что самого факта признания нарушения достаточно, и не присудил денежную компенсацию Арбузову, который просил 100 тысяч евро моральной компенсации.

Наопмним, в апреле президент Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против Арбузова.

А недавно Высший антикоррупционный суд заочно признал виновным экс-президента Украины Виктора Януковича в завладении угодьями Сухолучья.