Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Нестора Шуфрича против государства Украина.

ЕСПЧ признал нарушение пункта 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека в связи с затяжным рассмотрением судом апелляций на решения следственного судьи.

Суд присудил заявителю 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 250 евро компенсации судебных издержек.

Также Шуфрич подавал жалобы по статье 3 Конвенции по правам человека, которая гласит, что "никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".

Однако ЕСПЧ пришел к выводу, что эти жалобы либо не соответствуют критериям приемлемости, предусмотренным статьями 34 и 35 Конвенции, либо не содержат признаков нарушения прав, гарантированных Конвенцией или её протоколами.

Напомним, Шуфрич находится под стражей с сентября 2023 года.

Напомним, Шуфрич заявил, что против него применяли пытки, лишив доступа к своевременной медицинской помощи.

Ранее адвокат Шуфрича рассказал об отчуждении имущества своего подзащитного во время обыска.