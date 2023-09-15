СБУ официально подтвердила вручение нардепу и главе парламентского комитета по свободе слова Нестору Шуфричу подозрения в госизмене.

Об этом сообщается в Фейсбуке спецслужбы.

Как заявили в ведомстве, СБУ, ГБР и Генпрокуратура собрали "аргументированную доказательную базу" его "антиукраинской" деятельности в информационной сфере.

"Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", — сказано в посте Службы безопасности.

По утверждению СБУ, свою деятельность Шуфрич согласовывал с бывшим замом секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, которого СБУ называет "координатором российской агентуры в Украине".

По местам жительства Шуфрича и его близкого окружения проведено 45 обысков.

Нардепу грозит 15 лет тюрьмы.

Адвокат Шуфрича Александр Тананакин сообщил "Стране", что обыск у нардепа все еще продолжается, час назад ему вручили подозрение. Кроме того, сегодня также проходят обыски у родителей Шуфрича.

"Общее количество обысков мне точно не известно, но слышал, что много, в том числе у родителей Нестора Шуфрича. Около 14:00 ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111 КК Украины. Также вручили ходатайство о содержании под стражей. По состоянию на сейчас обыск еще продолжается. Дата и время судебного заседания по мере пресечения пока не известна", - сообщил Тананакин "Стране".

Адвокат добавил, что Нестор Шуфрич свою вину не признает.

Напомним, сегодня стало известно, что СБУ задержала нардепа Шуфрича.

Впоследствии генпрокурор сообщил ему о подозрении в госизмене.

Также сообщалось, что у Шуфрича изъяли проект предоставления Донбассу автономии от 2014 года.