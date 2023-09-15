Генеральный прокурор Украины Андрей Костин уведомил народного депутата Нестора Шуфрича о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По версии следствия, ущерб суверенитету Шуфрич нанес "путем предоставления иностранному государству и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору группой лиц".

Напомним, сегодня источники в правоохранительных органах подтвердили "Стране" обыск у Нестора Шуфрича по делу о государственной измене. Сообщалось, что нардеп пока не задержан.

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