Сегодня 206-й батальон теробороны, созданный при поддержке Евросолидарности, "взял в плен" нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича и опубликовал фото с ним в разных ракурсах (первыми их опубликовал советник Порошенко Бирюков).

По их данным, якобы Шуфрич фотографировал позиции теробороны.

"Последнее крайне маловероятно. Скорее всего, его просто узнали и решили поиздеваться (тем более, что Шуфрич давний оппонент Порошенко). И сделали информационный подарок для российских СМИ", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.