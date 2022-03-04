Президент России Владимир Путин сегодня в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил то же, что и вчера Макрону - цели "спецоперации" в Украине "будут реализованы".

Также он выразил надежду на "разумную позицию Киева" в ходе планируемого третьего раунда переговоров, который состоится 5 или 6 марта.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.