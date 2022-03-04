Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в колонии, призывали россиян выйти на Главный митинг против войны в Украине, который запланирован на воскресенье, 6 марта, во всех городах РФ.

"Главный митинг. Выходи против войны! 6 марта. 14:00. Москва - Манежная площадь, Петербург - Гостиный двор, все города - главная площадь", - говорится в сообщении команды штаба Навального.

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