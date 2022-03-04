На Запорожской АЭС кадыровцы убили нескольких сотрудников, контролировавших ядерную безопасность. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Украина 24.

"Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее", - заявил Арахамия.

Он призвал всех объединиться в решении этого вопроса и не исключил других подобных захватов.

"Есть несколько пластов этого вопроса: война, юридические вопросы, следственные вопросы. Даже если будет какая-то договоренность, то ответственность и та сторона должна понести все равно", - добавил Арахамия.

Напомним, в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС и который вчера атаковали российские войска, практически полностью разрушен въезд в город. Также в "Энергоатоме" сообщили о мощном взрыве в Энергодаре.

Ранее стало известно, что из-за повреждения теплотрассы при обстреле Энергодар остался без отопления. Что касается атомной-электростанции, которая расположена в городе, то мэр Энергодара заявил, что пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, жертв среди мирного населения нет. В "Энергоатоме" уже заявили, что обращение "записано под дулом автомата".

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".