Под Волновахой ВСУ "приземлили" вертолет РФ. Он пытался эвакуировать пилота из сбитого вражеского Су-25
Под Волновахой сбили российский вертолет. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
По его данным, вертолет прилетел спасать пилота, катапультировавшегося из сбитого вражеского самолета-штурмовика Су-25.
"За пилотом сбитого под Волновахой самолета рф прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили", - написал Геращенко и опубликовал фото с места событий.
Напомним, сегодня утром силы украинской ПВО под Волновахой сбили очередной российский самолет - штурмовик Су-25, который бомбил жилые дома.
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