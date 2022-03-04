Под Волновахой сбили российский вертолет. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его данным, вертолет прилетел спасать пилота, катапультировавшегося из сбитого вражеского самолета-штурмовика Су-25.

"За пилотом сбитого под Волновахой самолета рф прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили", - написал Геращенко и опубликовал фото с места событий.

Напомним, сегодня утром силы украинской ПВО под Волновахой сбили очередной российский самолет - штурмовик Су-25, который бомбил жилые дома.

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