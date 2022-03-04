Силы украинской ПВО под Волновахой сбили очередной российский самолет - штурмовик Су-25. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, ведутся активные поиски", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны, за неделю военных действий в Украине было сбито 33 российских военных самолета. В частности, сегодня в Одесской области ВСУ сбили российский самолет. Пилот успел катапультироваться, его разыскивают.

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